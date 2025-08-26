¿Quién es Nelson Bueso? El candidato que fue tiroteado en Azacualpa

A casi tres meses de las elecciones generales, Nelson Bueso, el candidato a alcalde por el Partido Liberal en Azacualpa, Santa Bárbara, fue atacado este martes a balazos.
Según allegados, Nelson Bueso iba a bordo de un carro cuando fue embestido y atacado a disparos por sujetos desconocidos.
Aún se desconoce el sector en el que ocurrió el atentado. No obstante, el candidato fue trasladado de emergencia a un centro médico privado en San Pedro Sula.
El diputado liberal José Amaya confirmó que el candidato “ya se encuentra estable y fuera de peligro”.
"Condenamos enérgicamente el atentado contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso en Azacualpa, Santa Bárbara. Exigimos justicia y el cese inmediato a la violencia política", expresó Mauricio Rivera, diputado liberal, en su cuenta de X.
Juan Manuel Aguilar Godoy, director general de la Policía Nacional, afirmó que Nelson Bueso fue herido como producto de una balacera.
El candidato alcalde publicó ayer en redes sociales su presencia en una cuadrangular juvenil de fútbol en la Comunidad de Laguna Verde de Azacualpa.
Asimismo, se dio a conocer que todas las actividades recientes del candidato han sido parte de su caravana política previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
"Como candidato a la alcaldía, me comprometo a impulsar el deporte, porque quiero ver a nuestra niñez y juventud creciendo con valores, energía y esperanza", expresó Nelson Bueso en su última publicación en Facebook.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del crimen, ni los posibles agresores.