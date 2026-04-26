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Accidente en Santa Bárbara deja un muerto y ocho heridos, incluidos niños

Al menos un fallecido y ocho heridos, entre ellos niños, deja un fatal accidente en La Cuchilla, Arada. Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al centro asistencial más cercano

Accidente en Santa Bárbara deja un muerto y ocho heridos, incluidos niños

Las autoridades no han brindado la identidad de la persona fallecida ni detalles adicionales sobre el estado de salud de los lesionados.

 Foto: redes sociales
Arada, Santa Bárbara.

Una persona muerta y ocho heridos, entre ellos varios niños, se reportaron la mañana de este domingo tras un accidente registrado en el sector de La Cuchilla, tras descender por la cuesta de El Palmo, en Arada.

De acuerdo con información preliminar y reportes en redes sociales, el vehículo en el que se transportaban las víctimas habría presentado recalentamiento en el sistema de frenos mientras descendía la pendiente, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el carro volcara de forma aparatosa.

Los heridos fueron trasladados por miembros del Cuerpo de Bomberos y en vehículos particulares hacia centros asistenciales cercanos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado la identidad de la persona fallecida ni detalles adicionales sobre el estado de salud de los lesionados.

Noticia en desarrollo...

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Redacción La Prensa
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