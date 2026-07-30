Enterrarán en una sola fosa a las seis víctimas del incendio en bordos de Esquipulas

San Pedro Sula, Cortés.

Los seis integrantes de la familia Cortés Mejía que murieron durante el incendio registrado en los bordos de Esquipulas, en San Pedro Sula, serán sepultados en una misma fosa en el cementerio municipal de El Ocotillo, donde este jueves continúan los preparativos para darles el último adiós. Desde tempranas horas de la mañana, trabajadores, vecinos y familiares permanecían en el camposanto acondicionando el espacio donde descansarán los cuerpos de las víctimas: cinco menores de edad y una joven de 19 años, entre ellas una bebé de apenas siete meses. Las imágenes captadas en el lugar muestran una única fosa que será adaptada para recibir los seis ataúdes. Sin embargo, representantes de los actos fúnebres informaron que aún se realizan trabajos de albañilería para adecuar el sitio antes del sepelio.

Antonio, uno de los encargados de coordinar los preparativos, explicó que la profundidad de la excavación obliga a realizar modificaciones antes de continuar con el entierro.

"Esta fosa la hicieron bien honda. Lo que estamos pensando es que hay que echarle por lo menos la mitad de tierra porque, si no, todo eso se va a hundir", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El representante añadió que también será necesario construir una base con bloques para brindar mayor estabilidad a la estructura donde serán colocados los féretros. Según indicó, las labores avanzan con dificultad debido a que aún esperaban la llegada de materiales de construcción. Mientras tanto, varios vecinos se presentaron al cementerio para colaborar en los trabajos, aunque señalaron que no han podido iniciar debido a la falta de insumos necesarios para continuar con la obra.

"La gente quiere trabajar, pero no podemos porque todavía no tenemos el material", comentó Antonio, quien pidió agilizar los preparativos para que todo esté listo antes de la llegada de los cuerpos. El representante también manifestó su preocupación por el paso de las horas, al señalar que los féretros ya permanecen cerrados desde hace varias horas y es necesario concluir cuanto antes las adecuaciones. Las seis víctimas fallecieron durante la madrugada del miércoles, cuando un incendio consumió la vivienda donde dormían en los bordos de Esquipulas, en el sector de la aldea El Carmen, en San Pedro Sula.