Don Rogelio corrió a refugiarse, pero murió por el machetazo

“Don Rogelio no vivía donde lo hirieron, en esa casa venden tortillas y viven sus hijos, el varón (que lo mató) y una hembra; el señor vino a morir en esa casa. Cuando vino la autoridad se los entregó a los amigos y lo velaron en el centro comunal”, contó Braulio Ramírez , vecino del fallecido.

La discusión ocurrió en la vivienda de los hijos de don Rogelio, quien tras ser herido corrió unos 200 metros y buscó a refugiarse en la casa donde vivía, pero no le dio tiempo de ingresar ni ser auxiliado, cayó muerto en la parte de atrás.

Julio César Melgar, quien fue amigo de don Rogelio, relató que el señor, a pesar de que era nativo de Pinalejo, dejó a sus hijos y se fue a vivir a San Pedro Sula, ciudad de donde hacía poco había regresado.

“Tenía unos 20 años de haberse ido y hace un mes regresó, acá tenía sus hijos, aunque ellos no crecieron con él. Nos sorprendió este crimen porque acá es sano, esto no se había dado. El cipote nunca había hecho nada a otras personas, que haya herido o matado a alguien. El muchacho andaba bebido y el papá lo empezó a corregir, y así se dieron las cosas. Creo que no lo hizo con la intención de matarlo, lamentablemente la herida fue en el cuello y se desangró”, expresó Melgar.

La familia no quiso referirse al crimen, aseguran no saber nada y no quieren hablar de lo sucedido el domingo.

Audiencia

Rogelio Gómez Castillo, acusado por el Ministerio Público del delito de parricidio y quien guarda prisión bajo la medida de detención judicial, comparecerá a la audiencia inicial mañana jueves a las 9:00 am en el juzgado de lo Penal en Quimistán, Santa Bárbara, conforme a lo informado por las autoridades judiciales. La Fiscalía pide que continúe preso por crimen contra su padre.