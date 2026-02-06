Reacciones por el crimen del abogado René Altamirano en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La muerte a balazos del abogado penalista René Altamirano Interiano, ocurrida la tarde de este viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, generó consternación entre familiares, amigos y colegas, quienes llegaron a la escena del crimen y expresaron su pesar y exigencias de justicia a La Prensa. Altamirano Interiano fue atacado en uno de los sectores más transitados de la capital industrial del país. Uno de los primeros en brindar declaraciones fue su hijo, René Bladimir Altamirano, quien lamentó la violencia que, aseguró, afecta incluso a profesionales del derecho. “La inseguridad en la que vivimos en nuestro país... hasta ser abogado es un riesgo, independientemente del área a la que uno se dedique. Mi papá era un abogado conocidísimo, nunca tuvo problemas con nadie, al contrario, siempre trató de ayudar a las demás personas, y aun así la violencia lo alcanzó”, expresó.

El hijo del jurista señaló que la familia espera que las autoridades investiguen el caso y castiguen a los responsables. "Solo esperamos que esto se resuelva y que quien haya sido, pague. Yo no podría asegurar si fue por una u otra circunstancia. Hasta donde yo sé, no", dijo. Agregó que su padre llevaba una vida tranquila y no contaba con seguridad privada. "Él siempre andaba tranquilo, nunca anduvo con seguridad. Sus oficinas eran abiertas al público en general; la gente podía llegar y si necesitaba ayuda, él los auxiliaba. De él aprendí que gran parte del trabajo que hacíamos era casi gratis, porque era para ayudar a las personas", relató.

Aunque reconoció el impacto del hecho, afirmó que la familia no teme represalias. “Miedo no tenemos. Hemos sido una familia que se ha dedicado a ayudar a cualquier persona, siempre que estuviera en nuestras posibilidades”, señaló. Al lugar también llegó Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), quien exigió a las autoridades esclarecer el crimen y dar con los responsables materiales e intelectuales. Maldonado recordó que mantenía comunicación reciente con Altamirano Interiano por asuntos legales. “Hacía dos días habíamos estado en la Corte Suprema de Justicia revisando un amparo. Me dijo: ‘llégate el viernes por el bufete’”, relató.