Padre de menores asesinados: “No es fácil lo que estamos pasando, es duro cómo le quitan los hijos a uno”

SAN PEDRO SULA. Pablo Orellana Alonso sospecha que a sus hijos Hilda Suyapa (de 14 años) y a Misael José (de 11) los mataron individuos que estaban enamorados de la niña.

Los dos hermanitos fueron encontrados ultimados el miércoles en la aldea Río Lindo del municipio de El Paraíso, Copán, después de estar desaparecidos desde el pasado sábado.

El dictamen médico preliminar luego de que las autoridades realizaran le levantamiento legal de los hechos establece que los cuerpos de los hermanos presentaban heridas de machete y de arma de fuego. La menor tenía señales de supuestos abusos sexuales.

“No es fácil lo que estamos pasando, es duro cómo le quitan los hijos a uno los demonios”, expresó el padre de los menores que ayer llegó con otros familiares a reclamar los dos cuerpos a la morgue forense de esta ciudad.

Orellana Alonso dijo que “a mí, ellos (sus hijos) nunca me dijeron nada, pero varios (tipos) me chingaban diciéndome que les gustaba mi hija, pero nunca pensé que les pasara esto”. Relató que había veces que “me decían suegro, pero lo tomaba como broma y nunca me imaginé que ocurriría lo que pasó”. Los pequeños vivían con su padre en la aldea La Laguna donde él cuidaba una finca.

Don Pablo recordó que el sábado salió a comprar harina y azúcar y “me tocaba ir a dejar un documento a mi hijo porque tenía un viaje para Estados Unidos y el asunto es que me agarró la tarde y ya vine como a las siete de la noche y no los encontré”.

Manifestó que la casa estaba con candado y se metió al inmueble por un hoyo que está por el lado de la pila. “Yo pensé que ellos andaban por donde Santos allá arriba por la laguna, pero no estaban allí porque no regresaron a la casa”.

Al mediodía del día siguiente al ver que no llegaban empezó a buscarlos. “Me fui para Río Lindo a buscarlos en la quebrada y nos encontré”. Dijo que al ver que no aparecían sus hijos el lunes se fue para El Paraíso a la Policía a interponer la denuncia de que no encontraba a sus hijos y el miércoles los hallaron muertos en aldea Río Lindo.