Muere “El Coyote” tras ataque armado en una gasolinera de San Esteban, Olancho

OLANCHO, HONDURAS

Según el reporte preliminar, Osorio era el objetivo principal de los presuntos sicarios que abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraba junto a otro hombre, identificado como Fernando Coello, mientras permanecían estacionados en una gasolinera del sector.

Las autoridades policiales confirmaron este lunes la muerte de Kelvin Geovany Osorio Oseguera, de 33 años, conocido en el sector con el alias de “El Coyote”, quien había sobrevivido al ataque armado perpetrado el domingo en el municipio de San Esteban , departamento de Olancho.

Durante el ataque, Coello murió en el acto a causa de las múltiples heridas de bala, mientras que “El Coyote” fue trasladado en estado crítico a una clínica privada, donde este lunes se confirmó su fallecimiento.

Osorio Oseguera era originario del municipio de Patuca, Olancho, y su nombre había sido mencionado anteriormente en círculos locales debido a presuntas disputas personales y antecedentes familiares relacionados con hechos violentos.

De acuerdo con información extraoficial, en 2024 uno de sus hermanos —quien se dedicaba a prestar dinero en distintos sectores del departamento— fue asesinado, lo que podría estar vinculado con el crimen.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona del ataque para recopilar evidencias y testimonios que ayuden a establecer el móvil del crimen y dar con los responsables del atentado.