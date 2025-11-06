Dos hombres son declarados culpables por graves delitos en Roatán

Tegucigalpa, Francisco Morazán.

El Ministerio Público informó que Selvin Yobany Sandoval y Jino Kelsy Álvarez Symour fueron encontrados culpables por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial, en perjuicio de varias mujeres y niñas, en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía. La Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) presentó ante el tribunal pruebas durante el juicio oral y público, las cuales permitieron a los jueces dar la setencia.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los sentenciados captaban mujeres y niñas para explotarlas sexualmente, ofreciendo sus servicios a turistas nacionales y extranjeros mediante catálogos y precios elevados. Sandoval y Álvarez fueron capturados en junio de 2023 durante la “Operación Rompiendo Cadenas”, un operativo que permitió rescatar a 40 víctimas, entre mujeres y niñas, que eran explotadas sexualmente en una fiesta realizada en la isla de Roatán. También se reveló que a los detenidos se les decomisó una considerable suma de dinero en lempiras y dólares, dos vehículos y un complejo de apartamentos que era donde se ofrecían los servicios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La audiencia de individualización de la pena está programada para el 27 de noviembre, fecha en la que los fiscales solicitarán la pena máxima de 20 años de prisión para los condenados.