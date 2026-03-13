Ministerio Público realiza inspecciones en hospitales públicos por posible desvío de fentanilo

El Ministerio Público ejecutó este viernes, a nivel nacional, 19 inspecciones en hospitales públicos y droguerías, como parte de acciones orientadas a prevenir el posible desvío de fentanilo y otros medicamentos.
Según las autoridades, estos medicamentos podrían ser presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas por estructuras del narcotráfico.
Las operaciones se llevaron acabo en los departamentos de Cortés, Yoro, Olancho, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Atlántida y Colón.
Los equipos especializados de la DLCN realizan verificaciones exhaustivas de libros de control, registros Kardex, inventarios, así como entradas y salidas de medicamentos, con el objetivo de constatar el cumplimiento de la normativa vigente para el manejo, almacenamiento y distribución de estos fármacos y sustancias químicas reguladas.
Dicho operativo busca cerrar cualquier espacio que permita el desvío de medicamentos o sustancias químicas de uso legal hacia estructuras criminales, particularmente aquellas dedicadas a la elaboración y tráfico de drogas sintéticas.
Según investigaciones preliminares por parte de las autoridades, existe la posibilidad que estructuras criminales, vinculadas al narcotráfico transnacional, estarían utilizando posibles empresas de fachada para recibir en Honduras el fentanilo.
Asimismo, se confirmó que estas empresas estarían operando con el propósito de desviarlos del circuito legal y posteriormente redirigirlos hacia mercados ilícitos en los Estados Unidos, razón por la cual la DLCN, fortalece las acciones de inspección y control en hospitales y droguerías que manejan este tipo de sustancias altamente reguladas.
El fentanilo es un potente opioide sintético utilizado en el campo médico; sin embargo, su alto nivel de potencia y su fácil manipulación química lo han convertido en una de las sustancias más peligrosas dentro del tráfico ilícito de drogas a nivel mundial.