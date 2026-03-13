Ministerio Público realiza inspecciones en hospitales públicos por posible desvío de fentanilo

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público ejecutó este viernes, a nivel nacional, 19 inspecciones en hospitales públicos y droguerías, como parte de acciones orientadas a prevenir el posible desvío de fentanilo y otros medicamentos. Según las autoridades, estos medicamentos podrían ser presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas por estructuras del narcotráfico. Las operaciones se llevaron acabo en los departamentos de Cortés, Yoro, Olancho, Copán, Francisco Morazán, Choluteca, Comayagua, Atlántida y Colón.

Los equipos especializados de la DLCN realizan verificaciones exhaustivas de libros de control, registros Kardex, inventarios, así como entradas y salidas de medicamentos, con el objetivo de constatar el cumplimiento de la normativa vigente para el manejo, almacenamiento y distribución de estos fármacos y sustancias químicas reguladas.