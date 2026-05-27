MP presentó recurso de apelación contra sobreseimiento de Yosary Valle

Tegucigalpa, Honduras

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) interpuso un recurso de apelación contra la resolución emitida el pasado 21 de mayo por un juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, quien otorgó sobreseimiento provisional a Yosary Yasmin Valle Aguilar, señalada por el presunto asesinato de tres personas. De acuerdo con las investigaciones, el hecho criminal ocurrió el 6 de septiembre de 2016 en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán. En el lugar fallecieron de manera violenta María Fernanda Pascual Muñoz, y los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz. Según el Ministerio Público, los fiscales de la FEDCV expusieron en la audiencia inicial distintos medios probatorios que, a su juicio, vinculan a la acusada con las tres muertes.

No obstante, la Fiscalía sostiene que dichos elementos no fueron tomados en cuenta por el juez al momento de decidir si procedía dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, dando mayor peso a los argumentos planteados por la defensa.

Las investigaciones desarrolladas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) indican que la imputada habría sido informada por trabajadores de la familia sobre un supuesto robo ocurrido en una de sus propiedades. Durante las inspecciones se encontraron huellas de calzado en la zona, información que presuntamente llevó a ordenar a otro de los involucrados ubicar a quienes consideraban responsables, quienes anteriormente habían laborado para ella.