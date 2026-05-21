Ministerio Público activa equipo especial para investigar masacre en Trujillo, Colón

Colón, Honduras

El Ministerio Público informó este jueves que ha conformado un equipo de operaciones especiales para investigar los hechos violentos ocurridos esta mañana en Trujillo, Colón, donde se reporta una masacre que ha conmocionado a la zona del Bajo Aguán.

Según el comunicado oficial, por instrucciones del Fiscal General se activó de inmediato un equipo interinstitucional en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el objetivo de esclarecer de forma “rápida, objetiva y contundente” lo sucedido, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades penales correspondientes.

El ente acusador del Estado detalló que fiscales, agentes de investigación y equipos forenses ya se encuentran en el lugar desarrollando diligencias como el levantamiento de indicios, entrevistas y otras acciones técnicas orientadas a reconstruir la escena del crimen y establecer la dinámica de los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que no descansará hasta dar con los responsables, recordando que en otros casos de muertes violentas registrados en el Bajo Aguán se han logrado obtener condenas contra los autores de hechos criminales que han afectado la paz social de la región.

Finalmente, la institución expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad ante el dolor que embarga a las familias afectadas, reiterando su compromiso de que este hecho no quede en la impunidad.