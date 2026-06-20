Matan a vendedor de frutas y verduras en Las Peñitas, El Merendón

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de la herida provocada por el disparo con escopeta.

Carlos Alberto Arriaga , de 52 años de edad, fue asesinado de un escopetazo la mañana de este sábado en la comunidad de Las Peñitas, ubicada en el sector de El Merendón, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Según relatos de pobladores, Arriaga era conocido por dedicarse a la venta de frutas y verduras en el Mercado El Rápido, uno de los principales centros de abasto de San Pedro Sula.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del homicidio ni han revelado la identidad de los sospechosos que perpetraron el crimen.

Agentes policiales se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios que permitan esclarecer el caso.