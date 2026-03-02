Torturado y semiembolsado hallan a un hombre en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras

Con señales de tortura y semiembolsado fue encontrado el cuerpo de un hombre en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.

El hallazgo fue reportado la mañana de este lunes por personas que transitaban por la zona.

Al lugar llegaron autoridades policiales para realizar el reconocimiento y levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue capitalina para practicarle la autopsia de ley y proceder con su identificación.

El cuerpo estaba a la orilla de la calle, en medio de una zacatera. Presentaba ataduras en pies y manos, además de señales de tortura.