Matan a hombre en carwash de Río Blanco de San Pedro Sula

Arturo Varela fue asesinado en un carwash de Río Blanco, en San Pedro Sula. Autoridades investigan el crimen ocurrido en el sector.

Abajo de rótulo de este carwash quedó el cuerpo sin vida de Arturo Varela.
San Pedro Sula

Un hombre identificado preliminarmente como Arturo Varela fue asesinado la tarde de este martes en un carwash ubicado en el sector de Río Blanco, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en el establecimiento cuando fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Su cuerpo quedó tendido bajo el rótulo del negocio dedicado al lavado de vehículos.

Erlin y Lilian, la pareja asesinada en su car wash de Río Blanco

Autoridades policiales acordonaron la escena del crimen mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico. Hasta el cierre de esta nota no se habían reportado capturas relacionadas con el hecho.

En diciembre pasado, dos personas fueron asesinadas en otro carwash cercano a la zona, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del sector.

Las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni si existe relación entre ambos hechos violentos.

