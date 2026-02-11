Matan a hombre en carwash de Río Blanco de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hombre identificado preliminarmente como Arturo Varela fue asesinado la tarde de este martes en un carwash ubicado en el sector de Río Blanco, en San Pedro Sula.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en el establecimiento cuando fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Su cuerpo quedó tendido bajo el rótulo del negocio dedicado al lavado de vehículos.