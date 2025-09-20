Jovencitas que habían desaparecido tras supuesta cita en Tiktok aparecen en SPS

San Pedro Sula

Suany Sánchez, de 13 años y Maryuri Mejía Marín, de 15 años, reaparecieron esta semana en sus casas, mes y medio después de perder comunicación con sus familias en los bordos de la colonia Bográn de San Pedro Sula. En un principio se dijo que las niñas habían conocido a un hombre en Tiktok y que habían salido a conocer al misterioso hombre.

Otra versión era que las jovencitas habían pedido ido a ver un trabajo que les habían ofrecido. Eso fue lo que dijeron los familiares de las jóvenes, sin embargo, se supo que las menores fueron vistas en los bordos negando ambas versiones. De acuerdo a una fuente cercana a las menores, ellas dijeron que habían estado trabajando, sin especificar el lugar, con una persona que las había tratado bien, descartando así que se tratara de un rapto, como se especuló a inicios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se supo que las jovencitas se fueron del lugar el fin de semana, ahora sí con sus padres al tanto de sus paraderos.

Qué pasó con Suany Sánchez y Maryuri Mejía Marín