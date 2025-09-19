Con vaciados telefónicos probarán que amiga de estudiantes del Intae los entregó a pandilleros

De izquierda a derecha, Brayan Josué Núñez, uno de los estudiantes del Intae asesinados en La Pradera. Justin Jacobo Cálix Coca (enmedio) y José Roberto Alemán Rivera están en prisión por el asesinato de los dos jóvenes.
El Ministerio Público avanza en las investigaciones para determinar, mediante los vaciados telefónicos, el vínculo entre una amiga de los estudiantes del Intae y la Pandilla 18, señalada como responsable del asesinato de Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda.
Las pesquisas de la Policía Nacional y del Ministerio Público apuntan a que la joven, quien acompañaba a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), habría sido quien los entregó a la pandilla, lo que desencadenó su muerte en la colonia La Pradera.
De acuerdo con los investigadores, la mujer habría realizado una llamada a los pandilleros para informarles de la presencia de los colegiales en la zona. Las autoridades esperan que los análisis de los vaciados telefónicos confirmen esta comunicación y su participación directa en el crimen.
Los jóvenes habían llegado a la colonia La Pradera para dejar a la "amiga", pero en ese sector —dominado por la Pandilla 18— fueron interceptados, despojados de sus teléfonos celulares y de la motocicleta en la que se movilizaban.
La versión policial sostiene que, tras la alerta de la joven, el jefe de la Pandilla 18 ordenó la ejecución. En el hecho participaron siete integrantes de la estructura criminal, quienes ya fueron plenamente identificados como responsables materiales e intelectuales.
La hipótesis de las autoridades es que los colegiales fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), sospechando que realizaban labores de espionaje en el sector.
El domingo 7 de septiembre de 2025, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó en esa colonia a seis supuestos integrantes de la Pandilla 18 en posesión de granadas, armas de fuego y droga.
Entre los detenidos se encontraban Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, quienes ya tenían órdenes de captura por este doble crimen.
Hay que recordar que un tercer estudiante, que también iba con ellos, sobrevivió al ataque al ser dado por muerto tras recibir varias heridas de bala.
Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera están en prisión por el asesinato de los dos estudiantes del Intae.