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Joven se escapa del hospital Catarino Rivas previo a ser operado

El hondureño José Eliseo López Escobar, de 29 años, se escapó del Hospital Mario Catarino Rivas tras un accidente en bicicleta en Lempira; su hermana pide ayuda para localizarlo.

Joven se escapa del hospital Catarino Rivas previo a ser operado

José Eliseo López Escobar es buscado por su madre y hermana.

 Foto Diario LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

José Eliseo López Escobar, de 29 años, se escapó el sábado del hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde estaba internado tras sufrir un accidente de tránsito en Guarita, municipio de Lempira.

El accidente ocurrió el martes de la semana pasada, cuando un vehículo lo impactó mientras circulaba en bicicleta. Debido a la gravedad de sus lesiones, López Escobar fue trasladado inicialmente al hospital de Ocotepeque y luego al Mario Catarino Rivas para recibir atención especializada.

En Honduras se pierde una vida cada cuatro horas por accidentes de tránsito

El joven fue operado, pero para recibir el alta médica aún debía someterse a dos cirugías programadas, una en la mandíbula y otra en la nariz. Sin embargo, antes de estas intervenciones, logró escapar por la ventana del hospital.

José Eliseo López Escobar en el hospital Mario Catarino Rivas, de donde se escapó.

José Eliseo López Escobar en el hospital Mario Catarino Rivas, de donde se escapó.

Su hermana, Sisi López Escobar, dijo que han recibido reportes sobre posibles avistamientos del joven en comunidades cercanas al hospital, pero hasta el momento no han logrado localizarlo.

Se hace un llamado a la población para que, si lo han visto o pueden identificarlo, se comuniquen con su hermana al teléfono +504 9954-5805.

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Redacción La Prensa
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