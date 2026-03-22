Joven se escapa del hospital Catarino Rivas previo a ser operado

José Eliseo López Escobar, de 29 años, se escapó el sábado del hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde estaba internado tras sufrir un accidente de tránsito en Guarita, municipio de Lempira.
El accidente ocurrió el martes de la semana pasada, cuando un vehículo lo impactó mientras circulaba en bicicleta. Debido a la gravedad de sus lesiones, López Escobar fue trasladado inicialmente al hospital de Ocotepeque y luego al Mario Catarino Rivas para recibir atención especializada.
El joven fue operado, pero para recibir el alta médica aún debía someterse a dos cirugías programadas, una en la mandíbula y otra en la nariz. Sin embargo, antes de estas intervenciones, logró escapar por la ventana del hospital.
Su hermana, Sisi López Escobar, dijo que han recibido reportes sobre posibles avistamientos del joven en comunidades cercanas al hospital, pero hasta el momento no han logrado localizarlo.
Se hace un llamado a la población para que, si lo han visto o pueden identificarlo, se comuniquen con su hermana al teléfono +504 9954-5805.