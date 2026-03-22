Joven se escapa del hospital Catarino Rivas previo a ser operado

San Pedro Sula, Honduras

José Eliseo López Escobar, de 29 años, se escapó el sábado del hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde estaba internado tras sufrir un accidente de tránsito en Guarita, municipio de Lempira.

El accidente ocurrió el martes de la semana pasada, cuando un vehículo lo impactó mientras circulaba en bicicleta. Debido a la gravedad de sus lesiones, López Escobar fue trasladado inicialmente al hospital de Ocotepeque y luego al Mario Catarino Rivas para recibir atención especializada.