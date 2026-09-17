Inspeccionan negocios por venta de potenciadores masculinos y afrodisíacos

El Ministerio Público realizó este jueves inspecciones y recolección de indicios en dos locales comerciales de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por un presunto delito de defraudación fiscal.

Las diligencias, apoyadas por la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos (FE-CDTC), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se originaron a partir de una denuncia relacionada con la distribución y comercialización de un producto farmacéutico utilizado como potenciador sexual, que presuntamente no cuenta con el registro sanitario correspondiente emitido por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).

De acuerdo con el Ministerio Público, las inspecciones buscan documentar el expediente y recopilar indicios que permitan establecer si el producto comercializado en los establecimientos cuenta con los permisos y registros sanitarios requeridos por las autoridades.

Las investigaciones también pretenden determinar si la introducción del producto al territorio hondureño se realizó conforme a las disposiciones establecidas en las leyes tributarias. Para ello, los equipos fiscales y de investigación realizan las diligencias correspondientes en los dos establecimientos.

Según la denuncia que dio origen al expediente, el producto señalado es un suplemento utilizado como afrodisíaco sexual y sería fabricado en Colombia. Además, se presume que ingresaría de manera irregular a Honduras procedente de países vecinos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El MP indicó que las inspecciones forman parte de las acciones encaminadas a detectar posibles delitos tributarios y conexos que puedan afectar los ingresos de la hacienda pública. Los indicios recolectados serán incorporados al expediente para continuar con las investigaciones.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir este tipo de delitos e instó a la ciudadanía a denunciar hechos similares que pudieran estar ocurriendo en otras zonas del país. Las diligencias deberán establecer si existen responsabilidades relacionadas con la comercialización, registro sanitario o ingreso del producto a Honduras.