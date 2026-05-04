Incautan armas y municiones en un contenedor en Puerto Cortés

Puerto Cortés

La operación se llevó a cabo este lunes 4 de mayo de 2026, a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del Centro Logístico de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en conjunto con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), reportó el decomiso preliminar de armas de fuego, municiones y cargadores durante la inspección de un contenedor en Puerto Cortés, departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe, el contenedor inspeccionado, identificado con el número SMLU852083, de color azul y con marchamo 6323922, procedía de Estados Unidos y tenía como destino Puerto Cortés.

Según la documentación, el contenedor transportaba mercadería variada tipo encomienda, entre ella electrodomésticos, ropa y zapatos usados, herramientas, televisores y juguetes. Sin embargo, durante la revisión, agentes policiales detectaron inconsistencias en varios bultos dentro de una caja de cartón color café.

En el interior se encontraron armas de fuego tipo pistola marca Glock, un fusil AR-15, cargadores para armas cortas y de fusil, así como municiones sin percutir de diferentes calibres y marcas.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, solo se ha inspeccionado el 15 % del contenedor, por lo que el proceso continuará para determinar si existen más elementos ilícitos en el resto de la carga.

En la operación participó un equipo de la DNSPF GOET, como parte de los controles de seguridad en puntos fronterizos del país.