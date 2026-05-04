Madre e hija mueren en accidente en aldea de El Progreso

El Progreso, Yoro

Dos personas murieron en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en el sector Palada, aldea Guacamaya, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como doña Otilia y Rosalina Contreras, quienes, según reportes preliminares, eran madre e hija. El hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.