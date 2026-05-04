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Madre e hija mueren en accidente en aldea de El Progreso

Doña Otilia y su hija Rosalina Contreras tuvieron un accidente en la aldea Guacamaya de El Progreso, Yoro

Madre e hija mueren en accidente en aldea de El Progreso

Las dos señoras que murieron en la aldea Guacamaya: Rosalina y Otilia Contreas.
El Progreso, Yoro

Dos personas murieron en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo en el sector Palada, aldea Guacamaya, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como doña Otilia y Rosalina Contreras, quienes, según reportes preliminares, eran madre e hija. El hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.

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Tras recibir la alerta, equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente; sin embargo, al momento de su llegada ambas mujeres ya no presentaban signos vitales.

Vecinos del sector manifestaron su consternación por lo sucedido, ya que las fallecidas eran conocidas en la comunidad. Mientras tanto, autoridades policiales indicaron que continúan las investigaciones para determinar las causas del percance y establecer responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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