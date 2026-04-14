  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a joven fallecido por descarga eléctrica en El Progreso

Noé Cruz Madrid murió por descarga eléctrica en El Progreso, Yoro. Era residente de la colonia Centroamericana.

Identifican a joven fallecido por descarga eléctrica en El Progreso

Foto en vida de Noé Alejandro Cruz Madrid.
El Progreso, Yoro

Como Noé Alejandro Cruz Madrid fue identificado el joven que perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la colonia Los Castaños, en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con la información disponible, la víctima residía en la colonia Centroamericana del mismo municipio en donde su muerte ha dejado en enorme vacío.

Alcohol, discusión y una carreta: hombre intentó ocultar el cadáver de su amigo

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Sin embargo, su cuerpo fue llevado a la morgue de San Pedro Sula hasta donde llegaron sus parientes a retirarlo.

Familiares y conocidos han expresado sus condolencias por el fallecimiento. “Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares”, manifestaron allegados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias