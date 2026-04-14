Identifican a joven fallecido por descarga eléctrica en El Progreso

Como Noé Alejandro Cruz Madrid fue identificado el joven que perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la colonia Los Castaños, en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con la información disponible, la víctima residía en la colonia Centroamericana del mismo municipio en donde su muerte ha dejado en enorme vacío.
Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Sin embargo, su cuerpo fue llevado a la morgue de San Pedro Sula hasta donde llegaron sus parientes a retirarlo.
Familiares y conocidos han expresado sus condolencias por el fallecimiento. “Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares”, manifestaron allegados.