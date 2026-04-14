Identifican a joven fallecido por descarga eléctrica en El Progreso

El Progreso, Yoro

Como Noé Alejandro Cruz Madrid fue identificado el joven que perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en la colonia Los Castaños, en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con la información disponible, la víctima residía en la colonia Centroamericana del mismo municipio en donde su muerte ha dejado en enorme vacío.