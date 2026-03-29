Hombre es asesinado a disparos tras discusión en Campamento

OLANCHO

La víctima mortal fue identificada como Marvin David Lazo Gonzales, de 38 años de edad, originario de la comunidad de Los Cortes, jurisdicción de ese mismo municipio.

Un hecho violento dejó una persona muerta y dos heridas la noche del sábado en el municipio de Campamento, departamento de Olancho, informaron fuentes locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hombre fue atacado a disparos tras una discusión que se generó con varias personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El incidente se registró en la aldea El Nance, en la salida hacia la comunidad de Los Cortes, donde la confrontación escaló hasta terminar en un ataque armado.

En el mismo hecho resultaron heridas dos personas. Una de ellas fue identificada como Leyvi Oquelí Gonzales, de 28 años, quien recibió un disparo en la pierna izquierda.

Asimismo, Cristian Mejía Hernández, de 16 años de edad, sufrió una herida de bala en los testículos, por lo que ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras perpetrar el ataque, el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las autoridades iniciaron operativos para dar con su paradero.

El caso es investigado por la Policía Nacional, que busca esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho que enluta a una familia y deja dos personas heridas.