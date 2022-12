Hondureño quema casa de su expareja antes de Navidad

“Me quería traer a la fuerza anoche, pero mi patrón no me dejaba y como yo me quedé él vino a quemarme mis cosas. Todo lo que yo tenía fue porque me costó, nada me lo había dado él”, relató Martínez.

La afecta sospecha que la verdadera intención de su expareja era matar a sus tres hijos, pero, “afortunadamente ninguno de ellos estaba en la casa”. “Si los hubiera hallado los quema”, aseguró.

Seguidamente, comentó que el hechor, identificado como José Dolores, “andaba drogado” y que hace apenas unos tres meses “nos habíamos juntado”, pero en varias ocasiones había intentado matarla.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya está investigando lo ocurrido y busca al sospechoso para que responsa por lo que hizo.