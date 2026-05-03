Hondureña da a luz en carro rumbo al hospital en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Una mujer dio a luz la mañana de este domingo, alrededor de las 6:00 a.m., en el interior de un vehículo en marcha en el bulevar del Este de San Pedro Sula, cuando era trasladada por su esposo hacia el hospital Leonardo Martínez.

De acuerdo con la información del esposo, la pareja se dirigía al centro asistencial debido a que la mujer ya presentaba labores de parto desde tempranas horas del día.

Durante el trayecto, las contracciones se intensificaron, lo que obligó al conductor a reducir la velocidad y buscar asistencia de emergencia al percatarse de que el nacimiento era inminente.

Tras la llamada de auxilio, paramédicos del Sistema de Emergencias 911 se desplazaron al sector y atendieron el parto dentro del vehículo, brindando apoyo inmediato a la madre.

La bebé nació en condiciones estables y fue asistida por el personal de socorro, que verificó sus signos vitales y garantizó su adecuada atención tras el nacimiento.

Posteriormente, tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al hospital Leonardo Martínez, donde permanecen bajo observación médica para los chequeos correspondientes.