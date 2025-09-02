  1. Inicio
Más implicados: ya son cuatro los acusados en supuesto plan terrorista contra Manuel Zelaya

Gerardo Galeano fue capturado ayer lunes en San Pedro Sula.

Imagen de archivo de José Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras.

San Pedro Sula

Un juez le dictó ayer la detención judicial a Gerardo Enrique Galeano Hernández (de 54 años), un empresario sampedrano a quien el Ministerio Público (MP) acusa del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

Según el MP, el empresario sería el cuarto implicado en esta causa. El expediente de la Fiscalía indica que Galeano Hernández “de viva voz a través de audios junto a Antonio David Kattán Rivera (quien se encuentra con prisión preventiva) incitaban a parar el país y planificaban actos preparatorios para atentar contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, con el objetivo de hacer caer al actual Gobierno y, como consecuencia de dichas acciones, generar caos que afectara el desarrollo de las elecciones generales de 2025, quebrantar el orden constitucional y poner en grave riesgo la paz y la democracia del país”.

Más acusados

Los otros dos acusados por la Fiscalía son los ciudadanos Perfecto Jesús Enamorado Paz y Arcadio Corrales Estrada, quienes también formarían parte del supuesto plan terrorista.

El ente fiscal detalla que “mediante mensajes de texto (los acusados) manifestaban que dichas acciones ilícitas debían llevarse a cabo. Incluso señalaron que se infiltrarían en manifestaciones del partido de gobierno con la intención de asesinar a unos cinco simpatizantes y exhibieron armas de fuego que pondrían a disposición para ejecutar los hechos ilícitos”.

Estas conductas fueron probadas por el MP en la audiencia inicial contra Perfecto Enamorado y Arcadio Corrales, por lo que recibieron la medida de prisión preventiva.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
