Más implicados: ya son cuatro los acusados en supuesto plan terrorista contra Manuel Zelaya

San Pedro Sula

Un juez le dictó ayer la detención judicial a Gerardo Enrique Galeano Hernández (de 54 años), un empresario sampedrano a quien el Ministerio Público (MP) acusa del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales.

Según el MP, el empresario sería el cuarto implicado en esta causa. El expediente de la Fiscalía indica que Galeano Hernández “de viva voz a través de audios junto a Antonio David Kattán Rivera (quien se encuentra con prisión preventiva) incitaban a parar el país y planificaban actos preparatorios para atentar contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, con el objetivo de hacer caer al actual Gobierno y, como consecuencia de dichas acciones, generar caos que afectara el desarrollo de las elecciones generales de 2025, quebrantar el orden constitucional y poner en grave riesgo la paz y la democracia del país”.