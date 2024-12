Tía de niña desmembrada cree que la mataron por represalias contra el papá

San Pedro Sula

La madre de Emely Yosary Pérez Martínez (de 6 años), cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una quebrada de la comunidad de La Pava en Sabá, Colón, lloraba amargamente afuera de la morgue sampedrana no solo por la pérdida de su hija, sino también porque le dijeron que hasta el 18 de enero le entregarán su cuerpo, ya que aún faltan otros resultados forenses.

La muerte de Emely, quien el 24 de enero cumpliría siete años, ha causado impotencia y consternación. El 14 de diciembre vecinos de La Pava y elementos del Cuerpo de Bomberos hallaron el torso, piernas y brazos en diferentes puntos de una quebrada de la mencionada comunidad, mientras que la cabeza fue hallada el 17 de diciembre.

“Aún no creo que mi hija esté muerta. Su padre me la quitó después de que yo lo dejé porque me golpeaba. Yo no tenía comunicación con ella desde hace un mes porque ese hombre me amenazaba, pero nunca pensé que esto fuera a pasar. Solo espero que se haga justicia”, dijo entre lágrimas la madre.