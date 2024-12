Denuncias por muerte de bebé: “Me la puse en los brazos a las 3:30, pero a las 5:00 la bebé amaneció muerta”

“Me dijeron que me fuera a acostar porque la niña estaba respirando normal. Me la puse en los brazos a las 3:30, pero a las 5:00 la bebé amaneció muerta”, narró la desconsolada madre. “Pedí ayuda, pero no me quisieron atender”.

El personal sanitario tardó más de siete horas en entregar el cuerpo.