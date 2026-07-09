A machetazos le quitan la vida a una mujer de 55 años en Intibucá

Intibucá

Una mujer murió de forma violenta ayer en un sector de El Barrial, en el departamento de Intibucá. La víctima fue identificada como María Méndez, de 55 años de edad.

De acuerdo con declaraciones de una de las hijas de la víctima, el crimen ocurrió cuando su madre regresaba de visitar a otra de sus hijas. En el trayecto, dos sujetos desconocidos la interceptaron y la atacaron a machetazos.

Posterior al crimen, el cadáver de la mujer fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa para que se le realizara la debida autopsia. Entre lágrimas, la joven relató el horror del ataque tras acudir a reclamar los restos de su progenitora.

Por su parte, las autoridades policiales siguen recabando información que les ayude a esclarecer este hecho violento, con el fin de determinar el móvil y dar con el paradero de los autores materiales del crimen.