Indagan móvil pasional en crimen de joven embarazada

La primera hipótesis de las autoridades policiales es que el crimen contra la joven Madelin Leticia Zavala Corea podría tener como causa problemas pasionales.

La jovencita de 18 años que tenía siete meses de embarazo fue encontrada asesinada el martes en unos matorrales del barrio El Faro de Puerto Cortés después de estar desaparecida cuatro días.

Las autoridades de la Policía informaron que las indagaciones hechas apuntan que la muerte de la jovencita puede provenir de motivos pasionales, pero no detallaron más para no entorpecer las investigaciones.

Margarita Cruz, abuela paterna de Madelin y quien ayer reclamó su cadáver en la morgue forense de San Pedro Sula, dijo que su nieta salió el sábado porque la patrona la llamó para que fuera a trabajar, “pero ella me dijo que primero iba a ir al hospital y al salir de allí se iba a ir para su trabajo”.

Doña Margarita manifestó que cuando eran las tres de la tarde del mismo sábado la patrona de Madelin “me llamó a mí y me dijo que no había llegado, y yo le dije que no bromeara así, y ella me dijo que no me estaba mintiendo y me aseguró que ella no había llegado a su casa”.

“Desde ese momento que ella me dijo eso yo continúe esperándola el resto de la tarde, llegaron las siete y las ocho de la noche y nunca llegó, entonces como a las diez de la noche me fui al hospital a buscarla con una vecina porque pensé que tal vez le había pasado algo por su embarazo, pero no la hallamos”, relató.

Cruz expresó que una vecina publicó una fotografía de Madelin en las redes sociales como desaparecida y el martes le dieron la noticia de que la encontraron muerta unos empleados municipales en unos matorrales en el barrio El Faro.