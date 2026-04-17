"Hija mía, ¿por qué te hicieron esto? No te lo merecías", el dolor de la madre de Katherine Mejía

Tocoa, Colón

En una tarde marcada por la tristeza y el clamor de justicia, familiares, amigos y seguidores dieron el último adiós este viernes a la joven Katherine Mejía, creadora de contenido en la plataforma TikTok conocida como La Mazorca.

El sepelio se realizó en el cementerio general de Tocoa, departamento de Colón, donde decenas de personas, incluidos seguidores en redes sociales, se reunieron para acompañar sus restos.

El ambiente de luto se mantiene tras el hallazgo ocurrido el jueves, cuando el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en una plantación de palma africana. La ahora occisa había sido reportada como desaparecida desde la noche del martes.

“Todo Tocoa está apesadumbrado. Han pasado cosas muy feas, pero como esto, no. Ella era muy alegre; siempre que la veía andaba contenta. Eso me queda en la mente. Iba al campo a jugar pelota y la miraba feliz”, recordó un amigo.

El lugar del hallazgo se ubica en las cercanías del predio donde se construye el nuevo hospital San Isidro, en Tocoa. Katherine, conocida por su carisma en redes sociales, fue recordada por sus allegados como una joven llena de vida. Durante el entierro, las escenas de dolor fueron evidentes.

“Es feo lo que le hicieron. ¿Cómo puede haber gente capaz de algo así? Solo Dios puede quitarle la vida a un ser humano, pero aquí ya no hay respeto por la vida”, expresó, bajo anonimato, un vecino y amigo de la familia de Katherine Mejía.

Una multitudinaria caravana acompañó el féretro hasta su última morada. En redes sociales, seguidores de la joven han compartido mensajes de condolencias y homenajes.

“Hija mía, ¿por qué te hicieron esto? No te lo merecías, tú no le hacías daño a nadie. Qué dolor más grande. Siempre estarás en nuestros corazones”, expresó entre lágrimas la madre de Katherine.