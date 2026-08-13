Condenan a 14 años de cárcel a "Desertor", presunto miembro de la 18

San Pedro Sula.

En un juicio oral y público celebrado en San Pedro Sula, Cortés, las autoridades judiciales condenaron a 14 años de prisión a Selvin Javier Alvarado Erazo, alias Desertor, señalado como uno de los integrantes con funciones de mando dentro de la pandilla 18. Alvarado Erazo aceptó su responsabilidad mediante la figura de estricta conformidad, luego de que el Ministerio Público y los investigadores de la Policía Nacional presentaran los elementos probatorios en su contra. El tribunal lo declaró culpable por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, además de imponerle una multa económica. La pena deberá cumplirla sin derecho a libertad condicional.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre, de 31 años, llevaba alrededor de una década vinculado a la estructura criminal y habría alcanzado la categoría de «Hommie», además de ejercer como cabecilla de sector en San Pedro Sula. Las autoridades lo señalaban como responsable de coordinar actividades relacionadas con la extorsión y de supervisar la distribución de drogas en diferentes sectores de la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su detención ocurrió el 2 de octubre de 2025 en la colonia Perpetuo Socorro, durante un operativo de localización ejecutado por agentes policiales. En esa intervención le fueron decomisados un fusil AR-15 con 10 cartuchos, varias dosis de marihuana preparadas para su presunta comercialización y un teléfono celular que, según las investigaciones, habría sido utilizado para coordinar actividades ilícitas. El expediente de Alvarado Erazo también registra antecedentes desde 2015, cuando fue detenido por robo de vehículo y portación ilegal de armas.