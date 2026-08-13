Cae alias Catán, presunto integrante de la banda Los Osorto y autor de un doble crimen en Intibucá

En un operativo de seguimiento y vigilancia, agentes policiales capturaron en las últimas horas a un presunto integrante de la estructura criminal conocida como Los Osorto, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de asesinato.
El sospechoso fue identificado como Edwin Marelito Méndez Antonio (25), conocido en el mundo delictivo con el alias de Catán. Méndez es originario del municipio de San Francisco de Ojuera y residente en Ilama, Santa Bárbara.
Su arresto ocurrió en el barrio Galerías de la cabecera departamental de Santa Bárbara, en cumplimiento de una orden judicial emitida por los juzgados competentes.
De acuerdo con las investigaciones, a alias Catán se le supone responsable del ataque armado ocurrido el pasado 17 de mayo de 2026 en un campo de fútbol del caserío Agua Sucia, aldea La Ceibita, en San Francisco de Opalaca, Intibucá.
En ese hecho violento perdieron la vida Juventino Sánchez Gómez y Beltrán González Rodríguez.
Informes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) señalan que Méndez forma parte activa de la banda Los Osorto desde hace aproximadamente tres años.
Además, las autoridades confirmaron que el imputado cuenta con antecedentes policiales. Méndez fue detenido el 21 de abril de 2024 y el 26 de septiembre de 2025, en ambas ocasiones por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
El detenido ya fue puesto a la orden de la Fiscalía y los tribunales de Santa Bárbara para que se le instruya el debido proceso legal en su contra por el delito de asesinato.