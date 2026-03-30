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Tras asalto a la ruta 1, capturan a pareja en San Pedro Sula

Los sospechosos ejecutaban un asalto en la ruta 1 de San Pedro Sula y serían miembros de la banda criminal Los Peludos, describe el informe de autoridades policiales

Tras asalto a la ruta 1, capturan a pareja en San Pedro Sula

Los suponen responsables de los delitos de robo con violencia o intimidación agravada y porte ilegal de arma de fuego.
San Pedro Sula.

Agentes policiales capturaron y remitieron al Ministerio Público a dos presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Peludos”.

La detención se realizó en flagrancia cuando los sospechosos ejecutaban un asalto contra pasajeros de la ruta 1 en San Pedro Sula.

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Los detenidos fueron identificados como José, de 23 años, quien ya había sido arrestado en agosto de 2025 por robo con violencia, y Mirka, de 26 años, originaria de Ilama, con antecedentes por tráfico de drogas en 2018 y detenciones por faltas en el presente año.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo revólver, varios proyectiles y cuatro teléfonos celulares que se presume fueron obtenidos en asaltos recientes en la zona.

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Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por suponerlos responsables de los delitos de robo con violencia o intimidación agravada y porte ilegal de arma de fuego.

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Redacción La Prensa
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