Capturan a taxista VIP señalado de exigir L100,000 en extorsión

San Pedro Sula.

Un hombre señalado por su presunta participación en actividades de extorsión fue capturado en las últimas horas durante un operativo ejecutado en la aldea del Carmen, en San Pedro Sula. El detenido, conocido como alias Abuelo, de 48 años, es identificado por las autoridades como integrante de la pandilla 18 desde hace aproximadamente tres años. Según las investigaciones, utilizaba su labor como taxista para obtener información sobre posibles víctimas.

La acción fue desarrollada por equipos de inteligencia de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). De acuerdo con el informe policial, una vez recopilados datos financieros, el sospechoso realizaba llamadas intimidatorias en las que amenazaba de muerte a sus víctimas, exigiendo altas sumas de dinero bajo el argumento de pertenecer a una estructura criminal.