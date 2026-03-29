Capturan a alias China, presunta extorsionadora, en Santa Bárbara

San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

Una mujer señalada por su participación en actividades de extorsión fue detenida en las últimas horas durante un operativo policial ejecutado en la aldea San Ramón, en el municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara. La captura fue realizada por equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

La detenida, conocida con el alias de China, de 31 años, es identificada como integrante de la estructura delictiva “Los Sorto”. De acuerdo con las investigaciones, desempeñaba funciones relacionadas con la recopilación de información en varios departamentos del occidente del país, entre ellos Santa Bárbara, Intibucá, Copán y Lempira, para ejecutar cobros extorsivos.