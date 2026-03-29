Capturan a alias China, presunta extorsionadora, en Santa Bárbara

Una mujer señalada por su participación en actividades de extorsión fue detenida en las últimas horas durante un operativo policial ejecutado en la aldea San Ramón, en el municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
La captura fue realizada por equipos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
La detenida, conocida con el alias de China, de 31 años, es identificada como integrante de la estructura delictiva “Los Sorto”.
De acuerdo con las investigaciones, desempeñaba funciones relacionadas con la recopilación de información en varios departamentos del occidente del país, entre ellos Santa Bárbara, Intibucá, Copán y Lempira, para ejecutar cobros extorsivos.
El informe detalla que la sospechosa continuó con estas actividades luego de la detención previa de otros miembros de la banda, quienes mantenían bajo amenazas a comerciantes y transportistas de la región.
Además, se establece que exigía pagos superiores a los 100 mil lempiras, argumentando que el dinero sería utilizado para cubrir fianzas de sus cómplices.
Al momento de su arresto, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo y un teléfono celular, el cual será sometido a análisis como parte del proceso investigativo.