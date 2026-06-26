Los rostros de las víctimas de ataque armado en Potrerillos, Cortés

Potrerillos, Cortés

Una de las fallecidas fue identificada como Daniela Roxana Sánchez Baca , de 28 años y originaria de Olancho, quien murió en el lugar tras el tiroteo.

Las autoridades confirmaron la identidad de las dos víctimas mortales que dejó un violento ataque armado registrado la noche del jueves sobre la carretera CA-5, a la altura del municipio de Potrerillos, en el departamento de Cortés.

Horas más tarde, se confirmó la muerte de la segunda víctima, Julián Alejandro Zelaya Castellanos, de 42 años, originario de San Francisco de la Paz, Olancho, quien había sido trasladado gravemente herido al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, donde falleció en el área de emergencias debido a la gravedad de las heridas de bala.

El hecho violento dejó además a otras dos personas heridas, quienes permanecen recibiendo atención médica en un centro asistencial de San Pedro Sula.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se transportaban en una camioneta tipo Honda CR-V, la cual no portaba placas, según se observa en imágenes que circularon en redes sociales tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del atentado ni han informado sobre personas detenidas vinculadas al caso.

Equipos policiales y agentes de investigación continúan recopilando evidencias y tomando declaraciones para esclarecer este nuevo hecho violento que ha causado conmoción entre familiares y pobladores de la zona.