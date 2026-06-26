Trágico: esposa de futbolista muere mientras protegía a su bebé en terremotos de Venezuela

Los terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han dejado cientos de muertos y entre las víctimas se encuentra la esposa de un conocido futbolista que murió protegiendo a su pequeña hija, quien logró sobrevivir a la catástrofe.
El futbolista venezolano Héctor Bello confirmó el trágico fallecimiento de su esposa Andrea durante los terremotos de Venezuela.
Héctor Bello, quien es defensor del Marítimo de La Guaira de la Segunda División de Venezuela, dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales.
El deportista reveló que su mujer usó su propio cuerpo para resguardar a su hija, Alana, de un año y ocho meses, en medio de los terremotos que azotaron a Venezuela y murió mientras la protegía.
La hija de Héctor Bello sobrevivió a los terremotos y fue rescatada de los escombros del edificio destruido.
"Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada?", expresó Bello en el comienzo del extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde reveló la desgarradora noticia.
La torre donde vivían la esposa e hija de Héctor Bello en el estado de La Guaira quedó destruida tras el doblete sísmico.
Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros, sin signos vitales. La pequeña estaba debajo de ella y sobrevivió al colapso de la estructura.
"Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más. Me estoy desangrando sin tener heridas; estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada", expresó consternado y en shock por la tragedia.
"Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste, cómo diste tu vida por nuestra hija, cómo fuiste una mujer valiente que, incluso en tu último aliento, nunca la abandonó", comentó desolado.
Sobre el estado de salud de su pequeña hija, reveló que está fuera de peligro y estable en un hospital de La Guaira.
Incluso compartió dos fotografías donde se pudo ver a la bebé con una venda en el brazo y un ojo golpeado mientras su tía la sostenía en brazos.
El futbolista contó que él no estaba en el edificio en el momento del derrumbe y que está tratando de llegar al centro médico para poder abrazar a su hija, a quien pronto le darán el alta.
Héctor Bello compartió varias fotos de su esposa y postales familiares en sus historias para rendirle homenaje y le rogaba fuerzas para atravesar este duelo.
Su publicación se llenó de mensajes de aliento por parte de sus seguidores que han ido aumentando y miles de colegas le dieron el sentido pésame.
En los comentarios, a su vez, todos le enviaron fuerzas para que pueda mantenerse en pie y se refugie en el milagro de la supervivencia de su hija.
Bello, de 28 años, hizo su carrera deportiva en el Zulia FC, equipo de fútbol profesional de la Primera División de Venezuela, con sede en Maracaibo, fundado en 2005 y desaparecido en 2022 tras vender su cupo a otro club. Actualmente juega en la posición de defensa central del Marítimo de La Guaira.
Actualmente, Héctor Bello juega en la posición de defensa central del Marítimo de La Guaira.
"Le heroína de Alana, su mamima hermosa. Andrea, te llevaré en mi corazón mami, toda mi vida".
Héctor Bello también dedicó unas sentidas palabras a su hija Alana. "Hija, necesito que sea fuerte, solo espérame un poco más, necesito que sea tu la que sane mi corazón que lo tengo en pedazo. No vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente pero prometo sanarme y hacerte la niña más feliz del mundo, ahora somos tu y yo y tu mamita que nos cuidara desde el cielo".