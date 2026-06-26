Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este sábado 27 de junio

En Comayagua, el primer bloque de interrupciones será de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y afectará zonas abastecidas por la generación Zinguizapa, entre ellas La Mundial, Plaza Boulevard Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle. También se verán impactadas aldeas y comunidades como Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Ceranios, Santa Lucía, La Jagüita, El Paraíso, El Matazano, Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Residencial Manantial, Agua Fría, Mata de Plátano, El Edén, Nido de Águilas, El Rosario y Agua Salada.