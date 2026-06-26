Nueve horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este sábado 27 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este sábado 27 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Comayagua y Francisco Morazán.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos nueve horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Comayagua, el primer bloque de interrupciones será de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y afectará zonas abastecidas por la generación Zinguizapa, entre ellas La Mundial, Plaza Boulevard Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle. También se verán impactadas aldeas y comunidades como Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Ceranios, Santa Lucía, La Jagüita, El Paraíso, El Matazano, Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Residencial Manantial, Agua Fría, Mata de Plátano, El Edén, Nido de Águilas, El Rosario y Agua Salada.
El segundo bloque, también de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., abarcará Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique y Lejamaní. Asimismo, el corte alcanzará gran parte de La Paz, incluyendo el Hospital Roberto Suazo Córdova, Alcaldía Municipal, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Mansucopa, Plaza Elena de Carías, Casa de la Cultura, Palacio Judicial, Iglesia Los Dolores, distribuidores molineros, supermercados, escuelas, iglesias y centros de salud. Entre las comunidades afectadas destacan Yarumela, ANAPO La Paz, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matazano, Quilaperque y La Peñita.
El tercer bloque en Comayagua comprenderá sectores conectados a las plantas de generación Coyolar y San Alejo, donde estarán sin servicio las colonias 1 y 2 de Mayo, San Miguel 1 y 2, Villas Universitarias y zonas industriales como Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, Pepsi, Olam, Unilever, Alimentos Maravilla, Exportadora del Atlántico y Dinant. Además, se reportan cortes en el Centro de Salud San José, la UNAH regional de Comayagua, Aeropuerto Internacional Palmerola, Villa Mark Park, relleno sanitario y comunidades como San Nicolás, Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, San José, Las Mercedes, Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, Pepineros, IAGSA, El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Atolera Alejandra, Valladolid, La Pirámide y Villa de San Antonio.
Por otra parte, en Cantarranas, Francisco Morazán, la suspensión será de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., afectando Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito y zonas cercanas.