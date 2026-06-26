Michelle Salas responde a rumores sobre la salud de Luis Miguel con un gesto

La influencer ha construido una imagen enfocada en la moda, los viajes y el estilo de vida, por lo que rara vez responde a la ola de rumores que suele surgir alrededor del llamado "Sol de México". En esta ocasión, nuevamente eligió la discreción antes que alimentar las especulaciones. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los millones de admiradores del cantante, quienes permanecen atentos a cualquier información oficial sobre su estado de salud.