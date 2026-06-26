Michelle Salas responde a rumores sobre la salud de Luis Miguel con un gesto

Los rumores que rodean la salud de Luis Miguel continúan dando de qué hablar. En medio de las versiones difundidas por algunos medios españoles sobre una presunta intervención cardíaca del cantante, su hija, Michelle Salas, decidió reaccionar por primera vez, aunque lo hizo de una forma muy distinta a la que muchos esperaban.
Lejos de ofrecer una entrevista o emitir un comunicado oficial, la modelo e influencer optó por responder discretamente a uno de los cientos de mensajes que recibió en su cuenta de Instagram, donde miles de seguidores buscaban conocer alguna actualización sobre el estado del intérprete.
Todo ocurrió después de que Michelle publicara un video en sus redes sociales. Entre los comentarios destacó el de una seguidora que pidió dejar de presionarla con preguntas relacionadas con su padre y aseguró que el simple hecho de verla tranquila transmitía confianza a quienes seguían con preocupación las noticias.
La respuesta de Michelle fue breve, pero suficiente para captar la atención de los usuarios. La influencer contestó únicamente con tres emojis: una estrella, un corazón rosa y unas manos formando un corazón.
Aunque el gesto fue sencillo, rápidamente comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales. Para numerosos seguidores, esa reacción fue interpretada como una señal de que Luis Miguel estaría atravesando un buen momento y que no existiría motivo para alarmarse.
Otros usuarios, sin embargo, consideraron que la respuesta no hacía referencia al estado de salud del artista, sino que simplemente era una forma de agradecer el respeto mostrado hacia la privacidad de su familia en un momento de intensa exposición mediática.
Las especulaciones comenzaron luego de que diversos medios españoles informaran que Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York para someterse a un procedimiento relacionado con su corazón. Según esas publicaciones, la intervención habría sido exitosa y el cantante ya continuaría recuperándose fuera del hospital.
Hasta el momento, ninguna de esas versiones ha sido confirmada oficialmente por el intérprete de "La Incondicional", su equipo de representación o algún integrante de su entorno familiar. Por esa razón, toda la información difundida continúa siendo de carácter extraoficial.
En los últimos años, Luis Miguel ha mantenido un bajo perfil respecto a su vida privada y asuntos relacionados con su salud, una postura que también ha caracterizado a Michelle Salas, quien suele evitar pronunciarse públicamente sobre temas personales o familiares.
La influencer ha construido una imagen enfocada en la moda, los viajes y el estilo de vida, por lo que rara vez responde a la ola de rumores que suele surgir alrededor del llamado "Sol de México". En esta ocasión, nuevamente eligió la discreción antes que alimentar las especulaciones. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los millones de admiradores del cantante, quienes permanecen atentos a cualquier información oficial sobre su estado de salud.