Muere motociclista tras ser embestido por una rastra en el segundo anillo de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Hasta el momento, las autoridades no han brindado el nombre del motociclista.

Un motociclista falleció la tarde de este martes tras ser embestido por una rastra en el segundo anillo de circunvalación, frente a la colonia Miguel Ángel Pavón, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue embestida por un vehículo pesado que, presuntamente, continuó su marcha sin detenerse a brindar auxilio, por lo que las autoridades investigan el caso para identificar al responsable.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido a un costado de la carretera. Personas que transitaban por la zona alertaron a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al lugar, estos confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para resguardar las evidencias, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.