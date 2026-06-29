Calcinado muere adolescente tras accidente en Cofradía

San Pedro Sula.

Un adolescente de 15 años murió anoche luego de sufrir un accidente vial en motocicleta en Casa Quemada, San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como Franklin Urbina, quien falleció debido a la gravedad de las heridas y quemaduras provocadas durante el percance ocurrido en la carretera CA-4.