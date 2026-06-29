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Calcinado muere adolescente tras accidente en Cofradía

Franklin Urbina conducía una motocicleta cuando se accidentó en la carretera CA-4

Calcinado muere adolescente tras accidente en Cofradía

La motocicleta que conducía Urbina se incendió en la CA-4, cerca de la colonia Casa Quemada.

Fotografías: cortesía JB Noticias y redes sociales
San Pedro Sula.

Un adolescente de 15 años murió anoche luego de sufrir un accidente vial en motocicleta en Casa Quemada, San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada como Franklin Urbina, quien falleció debido a la gravedad de las heridas y quemaduras provocadas durante el percance ocurrido en la carretera CA-4.

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Hasta ahora, las autoridades no han establecido las causas que originaron el hecho. No se reportaron otros vehículos involucrados en el accidente. Otro joven fue llevado herido a un centro asistencial en San Pedro Sula. Autoridades investigan si se trata de un acompañante del joven fallecido.

Urbina residía en la colonia San Jorge, en la misma jurisdicción de Cofradía, y era estudiante de un colegio local.

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Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona, donde realizaron el acordonamiento correspondiente y comenzaron con las investigaciones. Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

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Redacción La Prensa
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