Entrenador explota tras fichaje de Davis Flow por equipo hondureño: "Hay que ser payaso"

El mercado de fichajes del fútbol hondureño ha dado un giro inesperado con la confirmación de que el popular creador de contenido Davis Flow dará el salto a la Liga Nacional para disputar el torneo Apertura 2026.
La llegada de Davis Flow a la Liga Nacional de Honduras ya ha comenzado a generar debate y expectativa entre aficionados y usuarios de redes sociales.
La noticia fue confirmada por un dirigente del fútbol nacional durante una transmisión en vivo a través de TikTok, espacio en el que participaron exjugadores, periodistas deportivos y seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa ante el anuncio.
Davis Flow se incorporará al Platense FC para afrontar la próxima temporada de la máxima categoría del fútbol hondureño.
El presidente del conjunto porteño, Cristhian Andrés, fue el encargado de oficializar la llegada del creador de contenido, explicando que la iniciativa busca acercar aún más al público joven al fútbol nacional y generar mayor visibilidad para la institución
La revelación se produjo durante una transmisión en vivo compartida con los exfutbolistas Mario Martínez y Víctor Bernárdez, además de varios comunicadores deportivos, donde el dirigente defendió la decisión de apostar por una figura con gran presencia en plataformas digitales.
"Es una iniciativa mía hacer esto con Davis Flow; esto le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras. Puede haber a quien le agrade y a quien no", expresó el presidente del equipo Platense.
No obstante, el dirigente dejó claro que la incorporación del influencer no representa un lugar asegurado dentro del plantel profesional, ya que deberá demostrar sus condiciones deportivas para competir por un espacio.
"Tampoco va a venir a ganarse un puesto de regalado", afirmó el directivo al referirse al proceso de adaptación y evaluación que enfrentará el nuevo integrante del equipo Platense.
La llegada de Davis Flow al Platense ha generado diversos comentarios y uno de los que ha explotado es el entrenador José Raúl Mayorga.
"Hay que darle seriedad a nuestro fútbol. Pero esto no es un circo donde se paga para ir a ver payasos", señaló el entrenador José Raúl Mayorga en referencia a Davis Flow y su fichaje por Platense.
El entrenador José Mayorga se mostró molesto por la llegada de Davis Flow a la Liga Nacional: "¡Cuántos jóvenes, cuántos muchachos esperan una oportunidad para cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales! Luego nos quejamos de lo mal que está nuestro fútbol", dijo.
"Con decisiones como esta, se le quita un puesto a un chico que ha luchado y trabajado para llegar a Primera División, para dárselo a alguien que no está preparado para competir en el alto rendimiento", dijo Mayorga sobre Davis Flow.
"Si realmente queremos que el fútbol hondureño mejore, debemos empezar por darle la seriedad que merece y valorar el esfuerzo, el talento y el mérito deportivo", fueron otras de las declaraciones de Mayorga sobre Davis Flow.
"Cualquiera hoy puede jugar en Primera División... o llegar a ella. Solo hay que ser payaso", señaló Mayorga en una clara muestra de que está en contra del fichaje de Davis Flow por el Platense.-
"Ojalá sea mentira y que todo esto sea únicamente una estrategia para ganar likes y generar atención", señaló José Mayorga.
El fuerte mensaje de José Mayorga en referencia a la llegada de Davis Flow al Platense.
José Mayorga se mostró indignado por el fichaje de Davis Flow al Platense.