Miss trans sacude a Brasil con explosivas revelaciones sobre futbolista: "Yo lo respeté"

"Su mayor temor era que se enteraran de que estaba conmigo. Le preocupaba mucho su imagen. Yo lo respeté porque realmente me gustaba", declaró Bruna Mendonça durante la entrevista difundida por Quem, explicando que durante todo ese tiempo decidió guardar silencio porque, además de respetar la petición del exjugador, mantenía sentimientos hacia él.