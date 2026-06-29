Miss trans sacude a Brasil con explosivas revelaciones sobre futbolista: "Yo lo respeté"

Un nuevo escándalo sacude al fútbol brasileño tras la revelación realizada por la modelo y miss trans Bruna Mendonça.
Ella aseguró haber mantenido una relación sentimental durante casi dos años con un exfutbolista de la Selección Nacional de Brasil.
Sus declaraciones, publicadas por la revista brasileña Quem, han generado una enorme repercusión en las redes sociales y en los principales medios del país, especialmente porque la identidad del exjugador no ha sido revelada públicamente.
Según el testimonio de Bruna Mendonça, la relación se desarrolló de manera completamente privada y bajo estrictas medidas de confidencialidad.
La modelo afirmó que el exfutbolista estaba profundamente preocupado por las posibles consecuencias que tendría para su imagen pública que el romance llegara a conocerse.
De acuerdo con la publicación, el exintegrante de la 'Canarinha' incluso le habría solicitado firmar un acuerdo de confidencialidad.
La modelo afirmó que el exintegrante de la 'Canarinha' siempre manifestó un profundo temor de que la relación saliera a la luz, ya que, según ella, consideraba que una revelación de ese tipo podría afectar seriamente su imagen pública.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la entrevista fue la supuesta existencia de un acuerdo de confidencialidad.
Según Bruna, el exfutbolista le pidió firmar un documento que establecía una multa de hasta 500.000 reales brasileños (R$ 500.000) en caso de que ella revelara públicamente cualquier detalle relacionado con la relación sentimental que ambos habrían mantenido.
"Su mayor temor era que se enteraran de que estaba conmigo. Le preocupaba mucho su imagen. Yo lo respeté porque realmente me gustaba", declaró Bruna Mendonça durante la entrevista difundida por Quem, explicando que durante todo ese tiempo decidió guardar silencio porque, además de respetar la petición del exjugador, mantenía sentimientos hacia él.
Las declaraciones no tardaron en provocar un enorme revuelo en Brasil.
En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y especulaciones sobre la posible identidad del exfutbolista, aunque hasta ahora ningún medio brasileño ha revelado su nombre y tampoco existen elementos públicos que permitan confirmar quién sería el protagonista de esta historia.
Precisamente por esa razón, varios medios de comunicación han optado por informar únicamente sobre las declaraciones de Bruna Mendonça, evitando señalar a algún exjugador específico sin pruebas que respalden las acusaciones.
La revista Quem tampoco identificó al supuesto involucrado en su publicación.
Hasta el momento, toda la información conocida proviene exclusivamente del testimonio ofrecido por Bruna Mendonça.
El exfutbolista al que hace referencia no ha confirmado públicamente la existencia de la relación, tampoco ha respondido a las declaraciones difundidas por la prensa brasileña ni se ha pronunciado sobre el supuesto acuerdo de confidencialidad mencionado en la entrevista.
Mientras tanto, la historia continúa generando un intenso debate en Brasil, donde la entrevista ha reavivado las discusiones sobre la privacidad de las figuras públicas, el impacto de la exposición mediática y la presión que muchos deportistas sienten respecto a su imagen personal.
Sin una respuesta oficial del supuesto protagonista ni pruebas adicionales que respalden el relato, el caso permanece basado únicamente en las afirmaciones realizadas por Bruna Mendonça y difundidas por medios brasileños, a la espera de que puedan surgir nuevos elementos o alguna declaración de la otra parte involucrada.
Bruna Mendonça es una modelo, influencer y creadora de contenido brasileña que en 2026 ganó notoriedad por convertirse en la primera mujer trans en participar en el certamen Miss Copa do Mundo, donde fue designada para representar a Arabia Saudita.
Inició su transición de género durante la adolescencia, según entrevistas concedidas a medios de Brasil.