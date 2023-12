Ministerio Público: Coronel ordenó que no comunicaran ingreso del dinero

Sin embargo, lo descrito por el abogado Romero, que el coronel Arita no intervino para que la abogada Diana Zelaya cruzara sin ser revisada, más que la dejaran pasar por “humanidad” sometiéndose al procedimiento normal, es contrario al requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP). Este reza textualmente que el coronel Arita “ordenó al personal de servicio que la dejaran pasar y que no comunicaran por radio de la situación porque no quería que nadie escuchara”.