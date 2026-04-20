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Capturan a "Peso Pluma", presunto miembro de la 18, en La Lima

Según las autoridades, el sospechoso (25) tendría varios años vinculado a actividades ilícitas

Capturan a Peso Pluma, presunto miembro de la 18, en La Lima

El detenido fue presentado por la Dipampco en San Pedro Sula.

Fotografías: Dipampco
La Lima, Cortés.

Un presunto integrante de la pandilla 18 fue capturado en un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia Gracias a Dios, en La Lima, Cortés.

El detenido fue identificado como Jesús Edgardo Sánchez Reyes, de 25 años, conocido con los alias “Peso Pluma” o “El Pacha”. Según las autoridades, dentro de la estructura criminal ostentaría el rango de “hommie” y tendría varios años vinculado a actividades ilícitas.

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De acuerdo con los investigadores, el sospechoso ya había sido detenido en 2021 por suponerlo responsable de delitos como robo con intimidación agravado continuado, privación ilegal de la libertad y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil AR-15, proyectiles de uso prohibido, 400 envoltorios con supuesta cocaína, así como 155 bolsitas con presunta marihuana, además de un teléfono.

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El detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente, donde enfrentará cargos por porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y tráfico de drogas.

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Redacción La Prensa
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