Capturan a "Peso Pluma", presunto miembro de la 18, en La Lima

Un presunto integrante de la pandilla 18 fue capturado en un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia Gracias a Dios, en La Lima, Cortés.
El detenido fue identificado como Jesús Edgardo Sánchez Reyes, de 25 años, conocido con los alias “Peso Pluma” o “El Pacha”. Según las autoridades, dentro de la estructura criminal ostentaría el rango de “hommie” y tendría varios años vinculado a actividades ilícitas.
De acuerdo con los investigadores, el sospechoso ya había sido detenido en 2021 por suponerlo responsable de delitos como robo con intimidación agravado continuado, privación ilegal de la libertad y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil AR-15, proyectiles de uso prohibido, 400 envoltorios con supuesta cocaína, así como 155 bolsitas con presunta marihuana, además de un teléfono.
El detenido fue remitido a la Fiscalía correspondiente, donde enfrentará cargos por porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y tráfico de drogas.