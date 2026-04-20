Capturan a "Peso Pluma", presunto miembro de la 18, en La Lima

La Lima, Cortés.

Un presunto integrante de la pandilla 18 fue capturado en un operativo ejecutado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la colonia Gracias a Dios, en La Lima, Cortés.

El detenido fue identificado como Jesús Edgardo Sánchez Reyes, de 25 años, conocido con los alias “Peso Pluma” o “El Pacha”. Según las autoridades, dentro de la estructura criminal ostentaría el rango de “hommie” y tendría varios años vinculado a actividades ilícitas.