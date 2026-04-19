Caen "Chimicol" y "Chino", presuntos miembros de la MS-13, en Villanueva

Villanueva, Cortés.

Dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados en el sector Dos Caminos, en Villanueva, Cortés, durante un operativo de inteligencia ejecutado por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Los detenidos fueron identificados con los alias “Chimicol” y “Chino”, ambos señalados como miembros activos de esta estructura criminal y con el rango de “traka”, según las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, “Chimicol” tendría aproximadamente cuatro años de pertenecer a la organización y se dedicaría a la venta y distribución de drogas en el municipio. En tanto, “Chino” contaría con una trayectoria de alrededor de 20 años dentro del grupo, desempeñando funciones similares. Las investigaciones también señalan que uno de los detenidos había sido arrestado anteriormente, en octubre de 2006, por los delitos de portación ilegal de arma, posesión de drogas y asociación para delinquir.