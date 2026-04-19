Lluvias este domingo en algunas zonas de Honduras

Tegucigalpa.

Lluvias y chubascos marcarán el clima en varias regiones de Honduras este domingo 19 de abril, especialmente en el occidente, suroccidente y zona central del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial. El fenómeno responde a la convergencia de viento y humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que favorecerá precipitaciones de intensidad variable, principalmente durante la tarde y noche.

Entre los departamentos con mayores acumulados figuran Comayagua, Copán, Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara. En estas zonas se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. En Comayagua, se prevén acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 31 °C. Intibucá registrará condiciones más frescas, con máximas de 22 °C y mínimas de 15 °C, además de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 40 milímetros en áreas puntuales.

La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos débiles, dispersos a moderados y acompañados de actividad eléctrica en la región suroccidente, áreas de occidente y centro. Asimismo, precipitaciones débiles... pic.twitter.com/hqyywOtJyZ — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 19, 2026

Para Lempira y La Paz, el pronóstico indica lluvias moderadas con tormentas eléctricas aisladas y acumulados de hasta 30 milímetros. En Copán, en tanto, se anticipan chubascos de débiles a moderados, con temperaturas entre 18 °C y 29 °C.