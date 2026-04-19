Lluvias este domingo en algunas zonas de Honduras

Lluvias y chubascos marcarán el clima en varias regiones de Honduras este domingo 19 de abril, especialmente en el occidente, suroccidente y zona central del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico oficial.
El fenómeno responde a la convergencia de viento y humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que favorecerá precipitaciones de intensidad variable, principalmente durante la tarde y noche.
Entre los departamentos con mayores acumulados figuran Comayagua, Copán, Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara. En estas zonas se esperan lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.
En Comayagua, se prevén acumulados de entre 10 y 20 milímetros, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 31 °C. Intibucá registrará condiciones más frescas, con máximas de 22 °C y mínimas de 15 °C, además de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 40 milímetros en áreas puntuales.
La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos débiles, dispersos a moderados y acompañados de actividad eléctrica en la región suroccidente, áreas de occidente y centro. Asimismo, precipitaciones débiles... pic.twitter.com/hqyywOtJyZ— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 19, 2026
Para Lempira y La Paz, el pronóstico indica lluvias moderadas con tormentas eléctricas aisladas y acumulados de hasta 30 milímetros. En Copán, en tanto, se anticipan chubascos de débiles a moderados, con temperaturas entre 18 °C y 29 °C.
En Francisco Morazán, donde se ubica el Distrito Central, se esperan lluvias débiles a moderadas en horas de la tarde y noche, con temperaturas que rondarán entre los 20 °C y 29 °C.
Por su parte, en El Paraíso y Olancho se pronostican precipitaciones ligeras y dispersas, con acumulados de entre 1 y 5 milímetros y máximas que alcanzarán los 31 °C y 34 °C, respectivamente.
La región sur presentará un panorama distinto, con predominio de condiciones cálidas. En Choluteca, las temperaturas podrían llegar hasta los 37 °C, aunque no se descartan lluvias débiles por la tarde. En Valle, se esperan condiciones mayormente secas.
En el litoral Caribe, departamentos como Atlántida, Colón e Islas de la Bahía mantendrán en general tiempo seco, aunque podrían registrarse lluvias aisladas en zonas montañosas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 31 °C, mientras que en Islas de la Bahía no se prevén precipitaciones.
Finalmente, en Gracias a Dios se estiman lluvias débiles dispersas a lo largo del día, con temperaturas entre 26 °C y 32 °C.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, dentro de parámetros normales para la navegación.