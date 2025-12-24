“Soy inocente”: Juez desestima cargos contra promotor de marcas ceibeño

La Ceiba, Atlntida

El reconocido promotor de marcas ceibeño, Carlos Fernando Maradiaga, recuperó su libertad plena este día, luego de que un juez competente dictara un sobreseimiento definitivo a su favor, tras haber sido detenido en el Barrio Inglés por el supuesto delito de narcomenudeo. Con la entrega de su carta de libertad, el proceso judicial en contra de Maradiaga queda cerrado, al no encontrarse pruebas suficientes para sustentar la acusación que pesaba sobre él, luego de que este miércoles 23 de diciembre se realizara la audiencia inicial en los juzgados ceibeños.

Minutos después de salir de la judicatura, Maradiaga utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores y amigos, expresando el alivio de haber limpiado su nombre tras el proceso legal que enfrentó. "Hoy cierro uno de los capítulos más difíciles de mi vida. Hace unos minutos recibí mi carta de libertad, la cual confirma legalmente lo que siempre supe: mi inocencia", escribió el joven ceibeño.

Carlos Maradiaga fue detenido el 10 de diciembre por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), durante una saturación policial realizada en el populoso barrio Inglés de La Ceiba, por suponerlo responsable del delito de posesión ilícita de droga. "Soy promotor de marcas y todas las personas que me contratan tienen un buen concepto de mí, y me quedo con eso. A los que no me conocen, les pido que no me juzguen; date la oportunidad de conocerme y te darás cuenta del tipo de persona que soy", le dijo Carlos Maradiaga a diario LA PRENSA, tras quedar en libertad.