Cae en socavón provocado por las lluvias junto con su bicicleta y muere

En las últimas horas se reportó la muerte de Enrique Franco en la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, litoral de Honduras. El incidente ocurrió cuando la víctima cayó accidentalmente en un socavón.
El hoyo se formó en una de las calles de la zona, producto de las intensas lluvias que han afectado la región del litoral Atlántico por el paso de un frente frío que azotó con mayor intensidad esta región del país.
Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 se desplazaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al llegar confirmaron que el señor Franco ya no presentaba signos vitales.
“Personas del lugar dicen que iba en bicicleta en estado de ebriedad y cayó en el socavón. Ya se está gestionando para hacer las reparaciones de este y otros socavones que dejaron las lluvias en Atlántida”, apuntó Florentino Martínez, de operaciones de Copeco.