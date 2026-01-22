Cae en socavón provocado por las lluvias junto con su bicicleta y muere

La Ceiba, Atlántida

En las últimas horas se reportó la muerte de Enrique Franco en la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, litoral de Honduras. El incidente ocurrió cuando la víctima cayó accidentalmente en un socavón.

El hoyo se formó en una de las calles de la zona, producto de las intensas lluvias que han afectado la región del litoral Atlántico por el paso de un frente frío que azotó con mayor intensidad esta región del país.