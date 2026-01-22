  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae en socavón provocado por las lluvias junto con su bicicleta y muere

Un hombre murió en la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, Atlántida, luego de caer en un socavón que se formó durante la noche a causa de las fuertes lluvias provocadas por el frente frío

Cae en socavón provocado por las lluvias junto con su bicicleta y muere

Enrique Franco iba en su bicicleta por una calle de El Naranjo la noche del miércoles, cuando un fuerte aguacero caía. Perdió el control y cayó en un hoyo, muriendo al instante.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

En las últimas horas se reportó la muerte de Enrique Franco en la aldea El Naranjo, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, litoral de Honduras. El incidente ocurrió cuando la víctima cayó accidentalmente en un socavón.

El hoyo se formó en una de las calles de la zona, producto de las intensas lluvias que han afectado la región del litoral Atlántico por el paso de un frente frío que azotó con mayor intensidad esta región del país.

Matan a padre e hijo cuando regresaban de trabajar en una finca en Trujillo

Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 se desplazaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al llegar confirmaron que el señor Franco ya no presentaba signos vitales.

“Personas del lugar dicen que iba en bicicleta en estado de ebriedad y cayó en el socavón. Ya se está gestionando para hacer las reparaciones de este y otros socavones que dejaron las lluvias en Atlántida”, apuntó Florentino Martínez, de operaciones de Copeco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias