Bebé de seis meses muere embestido por una moto en Jutiapa, Atlántida

Elías David Mejía era cargado en brazos de su madre. Una motocicleta habría intentado esquivar un túmulo y los embistió anoche

Fotografía en vida del menor fallecido.

Fotografía: cortesía Maynor A. Lemus
Jutiapa, Atlántida.

Un menor de edad murió en un accidente de tránsito anoche en la aldea El Cacao, Jutiapa, Atlántida.

El niño, de seis meses de edad, iba en brazos de su madre a orilla de la carretera. Una tía de la joven madre relató a medios locales que más atrás caminaba el esposo con sus otras hijas.

Fue entonces cuando fue embestida por una motocicleta. “El papá del niño no venía en el momento del accidente. La muchacha venía caminando adelante y el motociclista, por esquivar un túmulo, perdió el control y la atropelló por detrás. Ella venía por su vía, y él se salió del bordillo”, relató la tía.

Pastor oraba y una corazonada lo llevó hasta donde había muerto su hijo en SPS

Testimonios describen que el motociclista intentó esquivar un reductor de velocidad e impactó a la joven madre. El bebé cayó varios metros lejos del sitio.

El bebé fue identificado como Elías David Mejia. La Policía no ha informado sobre la investigación del caso. El menor está siendo velado en El Cacao, Jutiapa.

