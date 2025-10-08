Bebé de seis meses muere embestido por una moto en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Atlántida.

Un menor de edad murió en un accidente de tránsito anoche en la aldea El Cacao, Jutiapa, Atlántida. El niño, de seis meses de edad, iba en brazos de su madre a orilla de la carretera. Una tía de la joven madre relató a medios locales que más atrás caminaba el esposo con sus otras hijas.

Fue entonces cuando fue embestida por una motocicleta. “El papá del niño no venía en el momento del accidente. La muchacha venía caminando adelante y el motociclista, por esquivar un túmulo, perdió el control y la atropelló por detrás. Ella venía por su vía, y él se salió del bordillo”, relató la tía.

“El papá del niño no venía en el momento del accidente. La muchacha venía caminando adelante y el motociclista, por esquivar un túmulo, perdió el control y la atropelló por detrás. Ella venía por su vía, y él se salió del bordillo”, extendió su pariente.